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Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (4)

DHA

Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (4)


HASTANEDEKİ YEĞENİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi´ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan´ın oğlu Halil Erdoğan´ı (62) ziyaret etti. Halil Erdoğan´ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye  kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli´den ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR
2020-08-09 22:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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