Erdoğan: Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça, sözümüzün de itibarı arttı (4)

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HASTANEDEKİ YEĞENİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi´ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan´ın oğlu Halil Erdoğan´ı (62) ziyaret etti. Halil Erdoğan´ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli´den ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2020-08-09 22:39:49



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