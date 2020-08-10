Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gölcük'te

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında hayata geçirdiği, "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde sergilendi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gölcük Anıtpark Meydanı´nda düzenlenen törenin ardından ziyarete açıldı. Alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi gösteri yaptı. Gösteri sonrasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve çok sayıda vatandaş sergiyi gezdi. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu yaşattı. Müze gün boyu ziyarete açık kalacak. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-08-10 13:54:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.