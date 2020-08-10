Motosikletle gelip, mermer atölyesine 12 kurşun sıktılar 

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, motosikletle gelen iki saldırgan, mermer atölyesine tabanca ile 12 kurşun sıkarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi´nde meydana geldi. Bir motosikletle gelen iki kişi, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkararak mermer atölyesine 12 el ateş etti. Şüpheliler, daha sonra geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kurşunlar mermer atölyesinin demir kapısına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-08-10 21:38:14



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