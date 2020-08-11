Denizde kayboldu, cesedi bulundu

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Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, dün denizde kaybolan Ramazan Demir´in (41) cansız bedeni bulundu.

Kandıra Pınarlı Mahallesi Köyağzı Sahili´nde dün öğle saatlerinde denize giren Hüsnüye Dilek Erdoğan (45) boğularak yaşamını yitirirken, Ramazan Demir ise kayboldu. Ramazan Demir´i bulmak için hava kararıncaya kadar arama çalışmalara yapıldı. Bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucu, saat 07.15 sıralarında, Ramazan Demir´in cesedi bulundu. Ramazan Demir´in cansız bedeni morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2020-08-11 10:12:04



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