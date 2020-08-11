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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe´de açık havada sinema keyfi yaşandı

İHA

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Yazlık Sinema Günleri" etkinliğinde, vatandaşlar açık havada 'Süt Kardeşler' filmini izledi.

Kartepe´de açık havada sinema keyfi yaşandı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yazlık Sinema Günleri” etkinliğinde, vatandaşlar açık havada 'Süt Kardeşler' filmini izledi.
Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın yerel seçimler öncesi seçim beyannamesinde de projeleri arasında yer alan “Yazlık Sinema Günleri” projesi, büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Süt Kardeşler filmi, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park içerisinde Kartepeliler tarafından ilgiyle izlendi. Yazlık sinema keyfini yaşayan Kartepeliler ise, Belediye Başkanı Kocaman’a teşekkürlerini iletti.
Hava şartları el verdiği müddetçe projeye devam edileceğini kaydeden Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, “Kartepeli hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etmiştir. Korona virüsün yaşattığı sıkıntıları bir nebze unutturmak, biraz tebessüm etmek için bu etkinliği düzenledik. Yazlık sinemalar bizlerin kültüründe yer almaktadır. Bu kültürümüzü de yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

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