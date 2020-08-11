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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİLNET Kocaeli yeni eğitim dönemine erken başladı

İHA

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi'nde 20202021 eğitimöğretim dönemi yeni ve güçlenen öğretmen kadrosunun bir araya geldiği genel kurul toplantısıyla başladı.

BİLNET Kocaeli yeni eğitim dönemine erken başladı

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde 20202021 eğitimöğretim dönemi yeni ve güçlenen öğretmen kadrosunun bir araya geldiği genel kurul toplantısıyla başladı.
YKS’de Türkiye 246’ncısı, LGS’de yüzde 90 kitlesel başarı elde ederek dikkatleri üzerine çeken BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde 20202021 eğitimöğretim dönemi, yeni ve güçlenen öğretmen kadrosuyla başladı. Pazartesi günü tüm kadronun bir araya gelmesiyle yeni eğitimöğretim dönemi resmen başlamış oldu. Geniş ve güçlenen öğretmen kadrosunun idareci ve yöneticilerle bir araya geldiği genel kurul toplantısı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşti. Kampüs girişinde ateş ölçümü yapıldı, maske takma zorunluluğu uygulandı. Zümre başkanları eşliğinde okul tanıtımı ve gezisi yapıldı. Genel Kurul Toplantısı sırasında açıklanan LGS sonuçları ile ilk gün coşkusu taçlandı. Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, Bilfen Şirketler Topluluğu üyesi olan BİLNET Okulları Yönetim Şeması hakkında bilgi verdi. Yönetim şeması içerisinde hukuk biriminden PR birimine, personel eğitiminden eğitim koordinatörlüğüne tüm detaylar ele alındı. Bununla birlikte BİLNET Kocaeli yönetim şeması üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu yıl BİLNET Kocaeli idari çalışmalarına katılan ortaokul ve lise sınav koordinatörleri de yeni görevine başladı.
Konferans salonundaki genel kurul toplantısında konuşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Eğitim bir güven işidir. Bu anlamda çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. BİLNET Kocaeli olarak her bir öğrencinin tek tek ele alınarak sınav analizleri yapılan akademik çalışmaların yanında yabancı dil, rehberlik hizmetleri, sanat ve spor branşlarına da ağırlık veriyoruz” dedi.
“Okul öncesi eğitimden Anadolu ve fen liselerine kadar 62 derslikten oluşan, özel kütüphaneler, farklı amaçlı laboratuvarlar, çeşitli ölçülerdeki spor salonu ve yüzme havuzunun yanı sıra 400 kişilik konferans salonu bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’ne çok geniş ve öğrencilerin rahat vakit geçirebileceği yeni bir kütüphane daha ilave edildi” ifadelerine yer veren Korkmaz, “BİLNET Okullarını iki yıl önce ilimize getirirken tek amacımız öğrencilerimize en iyi eğitimi sağlayacak ortam hazırlamaktı. Eğitimin içinden gelen biri olarak bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmadık. Ne mutlu ki, emeklerimizin, özverimizin iki yıldır karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Öğrencilerimiz hayal ettikleri geleceğe yol alırken, velilerimizin gözlerindeki mutluluk bizlere fazlasıyla yetiyor. Bunu elbette çok deneyimli idarecilerimiz ve güçlü öğretmen kadromuzla elde ediyoruz. Özellikle bu yıl YKS’de Türkiye 246.’lığını elde ederek beklentileri daha da yukarı çektiğimizin farkındayız. Bu nedenle aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla daha güçlü ve büyük bir aile olduk. Bugün öğretmen kadromuz 140’ı buldu. İnanıyorum ki, bu büyük ailemizle yeni başarı hikayeleri yazacağız. Yeni eğitimöğretim sezonumuzun başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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