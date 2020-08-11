Bilgievi öğrencileri LGS'deki başarılarıyla göz doldurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievlerinde çeşitli eğitim faaliyetlerine katılan etkinliklerine katılan 18 öğrenci sınavda yüzde 2’lik dilime girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgievleri kısa bir süre önce gerçekleştirilen LGS sınavlarında bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl Bilgievleri’nin 8. sınıfında eğitim gören binlerce öğrenci sınavda önemli başarılara imza attı. Çok sayıda öğrenci bir özel okula gitmeden ya da kurs almadan Bilgievleri’nde verilen eğitimle LGS sınavından alnının akıyla çıktı. 2020 yılında Bilgievi etkinliklerine katılan 18 öğrenci sınavda yüzde 2’lik dilime girdi.

Elde edilen başarı, özellikle Bilgievlerine çocuklarını gönderen aileleri oldukça mutlu etti. Kocaeli’de bulunan 17 Bilgievinden öğrenciler başarılı olurken özelikle Gebze Hüma Hatun Bilgievi bu alanda 7 öğrenciyle önemli bir başarı elde etti.

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