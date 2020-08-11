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Başkan Büyükakın’dan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda inceleme

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'nin Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunan bin 603 hektarlık alanda yer Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükakın’dan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’nin Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunan bin 603 hektarlık alanda yer Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda inceleme gerçekleştirdi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da yer aldığı incelemede, teknik ekipten parkın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, alanda vakit geçiren ailelerle de yakından ilgilendi. Yer aldığı incelemede, bölgede 15’i endemik olmak üzere 416 çeşit bitki türü görüldüğü bilgisini alan Başkan Büyükakın, Ballıkayalar’da sadece orkidenin 20 farklı çeşidini görmek mümkün olduğunu da dile getirdi. Macera turizmi ve doğa sporları temasıyla bir turizm destinasyonu projesini hayat geçireceklerini Ballıkayalar’daki incelemeler sonrası dile getiren Başkan Büyükakın, “Dağcılık, kampçılık, kanyoning ve günübirlik kullanım alanlarının geliştirileceği parkta, foto safari, doğa okulu eğitimleri, mağaracılık ile kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği de yapılabilecek bir alanı halkımızla buluşturacağız” dedi.
50 kelebek türü ile 110 kuş türünün yaşadığı alan, gözlem yapmayı seven doğaseverlere, nadir türleri görme fırsatı da sunuyor” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Alanda su samuru, yaban kedisi gibi nesli tehlikede olan türlerin yanı sıra, yaban domuzu, karaca, tilki, çakal, yaban tavşanı, porsuk, sincap, gelincik ve sansar gibi bir düzineden fazla büyük memeli hayvan türü bulunuyor” diye konuştu.
Doğal yapısı ile doğa yürüyüşü, kanyon geçişi, kaya tırmanışı ve kamp gibi aktivitelere imkan sağlayan Ballıkayalar Tabiat Parkı, doğa sporcuları ve fotoğrafçıların uğrak noktası oldu. Türkiye’nin ilk kaya tırmanış bahçesi olma özelliğine sahip alanda, farklı zorluk derecelerine sahip 100’den fazla tırmanış rotası bulunuyor. Ballıkayalar, dağcılık ve kaya tırmanışı tarihimiz için kültürel miras özelliği taşıyor. Artık kültleşen geleneksel ve spor tırmanış rotaları ile dağcılık kültürümüzde “Ballı Ekolü” doğmuş, ilk ve tek olmak üzere bir tırmanış bölgesi kendini okul haline getirmiş ve kendi stili ile anılır oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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