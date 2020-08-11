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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesi Can Yücel’i şiirleriyle anacak

İHA

İzmit Belediyesi, şair Can Yücel'i ölümünün 21. yıl dönümünde şiirleri ve müzik dinletisiyle anacak.

İzmit Belediyesi Can Yücel’i şiirleriyle anacak

İzmit Belediyesi, şair Can Yücel’i ölümünün 21. yıl dönümünde şiirleri ve müzik dinletisiyle anacak.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şair Can Yücel’in hayatını kaybetmesinin 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenliyor. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Cumhuriyet Parkı’nda, Kent Tiyatrosu oyuncularının seslendireceği şiirleriyle Can Yücel anılacak.
Türk edebiyatına kazandırdığı birçok eser ile tanınan şairin ölüm yıl dönümünde İzmit Belediyesi, Can Yücel’in şiirlerini İzmitlilerle buluşturacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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