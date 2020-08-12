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Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine fedakarlıktan kaçınmayacağız

DHA

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine fedakarlıktan kaçınmayacağız


Ergün AYAZ Dinçer AKBİR / KOCAELİ,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin en büyük umudunun gençler olduğunu belirterek, "Gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü hazırlanmaları için bugün olduğu gibi bundan sonra da fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Derince Belediyesi tarafından yaptırılan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi açılışına katıldı. Açılışa Bakan Kasapoğlu´nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ve Emine Zeybek, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Kasapoğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Amacımız sadece yarınlar değil, sadece birkaç yıl değil, bu şanlı bayrağın ilelebet en güçlü şekilde payidar olması ve bunu da inanıyoruz ki bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Abdullah Olçok´ları yetiştirmekten geçiyor. Bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz ve gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü hazırlanmaları için bugün olduğu gibi bundan sonra da fedakarlıktan kaçınmayacağız. Biz gençleri lafla değil özümüz ve icraatlarımızla onlara değer veren bir hareketin mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız her icraatı ile gençlerimizi her alanda destekleyen, onlar için her çabayı ortaya koyan bir lider. Bizler de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyma adına tüm kurumlarla sivil toplum kurumlarıyla iş birliğini önemsiyoruz" diye konuştu.
Gençlerden beklentilerinin tesisleri en güzel şekilde kullanmaları olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim kaybedecek bir dakikamız yok, onun için bu tesisler gençlerimizin gece gündüz demeden her daim hizmetinde olan tesislerdir. Bizim gençlerden beklentimiz bu tesisleri en güzel şekilde kullanmalarıdır. Bugüne kadar destekledik, bundan sonra da her türlü çabayı destekleyemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin omzunda şanlı bayrak dalgalanmaya devam edecek. Bugün belediyelerimizde istişarelerde bulunduk. Salonlar ile gençlik projelerimiz var. Halkımızın her kesimini bu salonlarda bu tesislerde ve bu merkezlerde görmek istiyoruz. Biz bu görevi ifa etmekten onur duyuyoruz. Biliyoruz ki insanımıza yaptığımız her türlü yatırım, gençlerimiz için attığımız adımlar bu ülkeyi güçlü yarınlara taşımak için önemli adımlar" açıklamalasında bulundu.
"HERKESE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ"
Herkese yüzme öğreteceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz, portatif havuzlarla hızlandırmak adına çalışmalarımız var. Toplumun öncüsü kadınlarımız ve evde spora öncülük ederek projelerimize daha da katkı sağlayacaklar" dedi.
Bakan, açılışın ardından tesis bünyesinde bulunan sahada Derince Belediyespor altyapı takımı oyuncularıyla paslaşıp, kaleciye protokol üyeleriyle birlikte şut çekti.
SATRANÇ, MASA HOKEYİ, HALI SAHA VE BİLARDO MASASI VAR
30 bin metrekare alan üzerine yapılan gençlik merkezinde kafeterya, kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, satranç, masa hokeyi ve bilardo masası, bilgisayar odası bulunuyor. Açık alanda ise futbol, basketbol sahaları, tenis kortu, amfi tiyatro, kaykay pisti, kum havuzu, bisiklet ve yürüyüş parkuru ile oturma alanları bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
Tesisi gezmesi
Halı sahada şut çekip paslaşmasıDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ Dinçer AKBİR
2020-08-12 15:44:58

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