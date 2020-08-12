Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde serinlemek için denize giren 78 yaşındaki emekli öğretmen Meral Gürsoy boğularak yaşamını kaybetti.



Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşadığı sitenin yanında bulunan sahilde serinlemek için denize giren 78 yaşındaki emekli öğretmen Meral Gürsoy boğuldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkartılan Gürsoy, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

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