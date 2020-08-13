Bocce’de Zafer Turnuvası Bocce’de oyun kurallarına pandemi değişikliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bocce’de Zafer Turnuvası Bocce’de oyun kurallarına pandemi değişikliği

İHA

– Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.yıldönümü nedeniyle 2630 Ağustos tarihleri arasında Bocce Petank Altın Nokta Turnuvası düzenliyor. Pandemi sürecinde müsabakaların yasaklanmasının ardından ilk kez bocce branşında turnuva düzenleniyor. Normalleşme sürecine özel izinle yapılacak turnuvayla başlanan boccede salgın süreci bazı ilkleri de beraberinde getiriyor.

Bocce’de Zafer Turnuvası Bocce’de oyun kurallarına pandemi değişikliği

– Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.yıldönümü nedeniyle 2630 Ağustos tarihleri arasında Bocce Petank Altın Nokta Turnuvası düzenliyor. Pandemi sürecinde müsabakaların yasaklanmasının ardından ilk kez bocce branşında turnuva düzenleniyor. Normalleşme sürecine özel izinle yapılacak turnuvayla başlanan boccede salgın süreci bazı ilkleri de beraberinde getiriyor.

Bocce’de ilk turnuva
Turnuva ve süreçle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Bocce Bowling Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk, “Federasyon olarak normalleşme sürecinde ilk organizasyonumuzu dart branşında 15 Temmuz turnuvasıyla yapmıştık. Boccede ise normalleşmede ilk adımı atıyoruz ve ilk özel turnuvamızı pandemi tedbirlerini alarak gerçekleştiriyoruz. Kurullarımız, bakanlığın genelgesiyle birlikte branşlarımıza özel tedbirleri belirledi, ilan etti. Bunları titizlikle uyguluyoruz, turnuvada da uygulayacağız” diye konuştu.

Kural değişiklikleri
Pandemi tedbirleri kural değişikliklerini de beraberinde getirdi. Genel sekreter Eren Öztürk, “Turnuvanın bir kısmı online olarak gerçekleştirilecek. Teknik kurulumuzun aldığı kararla; turnuvayı kolay takip edebilmek için oyun kurallarında değişiklikler yapıldı. Tüm yarışmalarda hakemler görevlendirilecek. Ancak sonuçlar ve videolar online olarak federasyona gönderilecek. İlerleyen günlerde salgının durumuna göre diğer branşlarda değişiklik olur mu konusunda ise süreç içinde bunu da hep birlikte göreceğiz” dedi.
Pandemi tedbirleri kapsamında her sporcu yarışmalara kendi illerinde katılacak. 2005 yılından önce doğan tüm kadın ve erkek sporcuların kendi kategorilerinde mücadele edeceği turnuva takvimi başvuru sayıları netleştikten sonra ilan edilecek. Federasyon yetkilileri teknik kurulların aldığı koronavirüs pandemi tedbirleri tavsiye kararlarına uyulmasını zorunlu kıldı; Turnuvada her sporcu kendi materyallerini getirip dezenfekte edecek. Sosyal mesafeyi koruyacak. Fiziksel temas kurulmayacak. Pallino her el bitiminde dezenfekte edilecek. Petank çemberleri ıslak mendille koyulacak ve sonrasında mendil çöpe atılacak. Hedef toplar tek görevli tarafından (hakem) konulacak. Sahaya yarışmacı sporcu ve hakem dışında hiç kimse girmeyecek. Sağlık açısından şüphe uyandıran sporcular sağlık kuruluşuna gönderilecek.
Eleme usulüyle başlayacak olan turnuvada sporcular, aralarında 30 cm boşluk olacak şekilde düz çizgi üzerine yerleştirilen üç topa 7 metre uzaklıktan sırayla birer atış yapacak. 3 atış bir tur sayılacak. Bir sporcu toplamda 8 turda 24 atış yapacak. Hedefi vuran her atış bir puan olarak yazılacak. En fazla puanı toplayan yarışmacı rakibini eleyecek. İlk 16 sporcu arasına giren yarışmacılar bu kez atışları 8 ve 9 metre mesafeden toplam 4 turda yapacak. İlk 8 sıraya yerleşen sporcular final oynama hakkı kazanacak. Şampiyonluk için yarışacak sporcular önce 8 ve 9 metreden, ardından 7, 8 ve 9 metreden hedeflere atış yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ücretsiz YKS rehberlik hizmetine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ücretsiz YKS rehberlik hizmetine yoğun ilgi
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi
YEREL HABERLER Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini ...
3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
Borçlusuna ateş edip, 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Borçlusuna ateş edip, 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde ...
İzmit’te kadınlar hem üretecek hem kazanacak
YEREL HABERLER İzmit’te kadınlar hem üretecek hem kazanacak
Şempanzelere kalp muayenesi
YEREL HABERLER Şempanzelere kalp muayenesi
Ambarcı’nın 15 yıllık özlemi Tepebaşı Merkez Cami’nin temelini atılıyor
YEREL HABERLER Ambarcı’nın 15 yıllık özlemi Tepebaşı Merkez Cami’nin ...
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine fedakarlıktan kaçınmayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine ...
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine fedakarlıktan kaçınmayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine ...
Başiskele’de eğlence çocukların ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Başiskele’de eğlence çocukların ayağına gidiyor
Bakan Kasapoğlu: "Tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Bütün liglerde mücadele edecek olan tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim” “Kadının öncü olduğu bir spor politikamız var”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Tüm branşlardaki kulüplerimize ...
Letgo’da ‘Bebek yüzlü’ dolandırıcı Açılıp kapatılan hesap sayısı 30’u geçti
YEREL HABERLER Letgo’da ‘Bebek yüzlü’ dolandırıcı Açılıp kapatılan ...
İstanbul Bilişim’in büyük dolandırıcılığı devam ediyor Ediz Akın tarafından alınan şirket göz göre göre dolandırıcılığa devam ediyor Battılar, milyonlarca lira vurgun yaptılar başka site açıp umursamadan vurgun yapıyorlar
YEREL HABERLER İstanbul Bilişim’in büyük dolandırıcılığı devam ...
Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri için trafik etüdü ve anket çalışması
YEREL HABERLER Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri için trafik etüdü ve ...
İzmit Alemdar Caddesi’nde iki vardiya çalışma yapılıyor
YEREL HABERLER İzmit Alemdar Caddesi’nde iki vardiya çalışma ...
Bakan Kasapoğlu: "20 milyon gençle dünyanın en genç nüfusuna sahip birkaç ülkeden birisiyiz" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çıtayı hep en üste çıkartmanın peşindeyiz”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "20 milyon gençle dünyanın en genç ...
DTO Başkanı Doğusel’den 'Oruçreis’e destek
YEREL HABERLER DTO Başkanı Doğusel’den 'Oruçreis’e destek
Kocaeli’nde fabrikası bulunan dev firmaya soruşturma Rekabet Kurulu, Ford Otosan’a soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Kocaeli’nde fabrikası bulunan dev firmaya ...
Yazlık sinemaya, 'Ayla' geliyor
YEREL HABERLER Yazlık sinemaya, 'Ayla' geliyor
Kızılay, kurban kavurmalarının dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Kızılay, kurban kavurmalarının dağıtımına başladı
‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ için geri sayım başladı
YEREL HABERLER ‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ için geri ...
Başiskele Sahili’nde Türk Halk Müziği Esintisi
YEREL HABERLER Başiskele Sahili’nde Türk Halk Müziği Esintisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X