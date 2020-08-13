Başkan Şayir, halk buluşmalarında vatandaşı dinliyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından ‘Halk Buluşmalarında’ vatandaşlarla bir araya gelerek problem ve isteklerini dinledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, pandemi süreci öncesi her hafta Salı günü düzenlediği “Halk Buluşmaları” yeniden başladı. Başkan Şayir, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde halk buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılan vatandaşlarla birebir görüşerek, şikayet ve önerileri dinledi. Başkanı Hamza Şayir’in, vatandaşların belediye yönetimine aktif katılımını sağlamak, şikayet, öneri ve fikirlerini birebir dinlemek için gerçekleştirdiği halk buluşmaları yine yoğun ilgi ile başlarken, Şayir toplantıya katılan vatandaşlar ile yakından ilgilendi.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Şayir, “Bildiğiniz gibi göreve başladığımız günden bu yana her zaman sahada olduk. Bütün hizmetlerimizi, çalışmalarımızı bizzat başında durarak takip etmeye özen gösterdik. Bu sırada esnafımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim kurmaya devam ettik. Halk Buluşmaları programlarımızla da bir şekilde ulaşamadığımız hemşerilerimizle bir araya gelme ve onların da taleplerine cevap verebilme olanağı buluyoruz. Salgın nedeniyle Halk Buluşmalarımıza bir süre ara vermiştik. Şimdi yeniden başladık. Yeniden hemşerilerimizi dinleyip talep ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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