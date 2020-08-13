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Bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler

DHA

Bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir banka şubesinden para çeken Havva Ö.nün yanına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, aracın kapısına tutunan talihsiz kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbetti.
Olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Havva Ö., caddede bulunan banka şubesinden para çekerek çıktı. Havva Ö.´yü takip eden kapkaççılar, kadının çantasını gasbetti. Kapkaççılar, otomobile binerken, Havva Ö. aracın kapısına tutundu. Aracın hareket etmesiyle Havva Ö. bir süre sürüklendi. Havva Ö. tutunduğu aracın kapısını bırakırken, vücudunda sürüklenmesi nedeniyle sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Havva Ö.´nün çantasında bir miktar para ve cep telefonu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-08-13 19:29:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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