Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener uzun bir süre sonra aynı sahnede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ”Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener uzun bir süre sonra aynı sahnede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ”Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim”

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından ilk kez bir programda söz aldı. Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener uzun bir süre sonra aynı sahnede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ”Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından ilk kez bir programda söz aldı. Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından 27 milyonluk yatırımla satın alınan 75 hizmet aracın tanıtımı ve 10 projenin açılış törenine katıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İzmitli kız çocuklarının hayali Leyla Atakan olmaktı”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez aynı programda kürsüye çıkarak konuştu. Programda ilk olarak söz alan Meral Akşener, “Benim gibi yıllar evvel doğmuş İzmitli kızların bir hayali vardı. Okuyan yazan, okuma fırsatı bulan İzmitli kız çocuklarının hayali Leyla Atakan olmaktı. Ben 60 ihtilalinden sonra babası Türkeşçi olmuş, 80 ihtilaline kadar ağabeyi Kocaeli MHP il başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, annesinin ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım. Ama İzmit’te doğan her kız çocuğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş sayılmayan ve biz siyaseti aklımızdan geçirdiğimiz zaman tek bir hayalimiz vardı. O da Leyla Atakan olmaktı. İzmit ilk belediye başkanlarından birisini seçmişti” dedi.

“Fatma Kaplan’ın seçilmesi genel başkanımızın ferasetidir”
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e övgülerde bulunan Akşener, “Fatma başkan Leyla Hanım'ın benim neslimin genç kızlarında bıraktığı o rol model olma ve bize cesaret verme mirasını umarım sürdürür. Umarım İzmitliler sizi sevdi. Dilerim bu hizmetlerinizle İzmit’in şehri eminliğinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına gidersiniz. Millet İttifakı’nın adayıdır ve seçildi. Fatma Kaplan’ın seçilmesi genel başkanımızın ferasetidir ve kendisini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Bayrağımızın altında huzur içine yaşamak istiyoruz"
Daha sonra konuşan Kılıçdaroğlu, “Beni mutlu eden; Sayın Genel Başkan söyledi, kendisinin kentinde beni ağırlaması. Size yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Kaplan’ı dinledik. Yaptıklarını hep beraber ekrandan izledik. Belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim. Belediye başkanı olduğunuz andan itibaren unutmayacağınız bir şey var. Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Genel başkan, ‘Fatma Kaplan Hüriyyet’in seçilmesini küçük de olsa bir payımız varsa’ diye ifade etti. Bence küçük değil, büyük bir payınız var. Çünkü biz milleti düşünüyoruz, vatanımızı düşünüyoruz, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda, bayrağımızın altında huzur içine yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kavgadan bir şey çıkmadı, kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. Bu milletin barışa, huzura ihtiyacı var, her vatandaşın düşüncesini özgürce ifade etmesine ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var. Gazi meclisinin iadesine ihtiyacı var. Böyle düşünüyoruz biz. Böyle düşünen herkese saygı duyuyoruz. Bu ülke 83 milyonun ortak ülkesidir. Birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

”Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim”
“Bu millete bir söz verdim ve ardında duracağım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Sayın belediye başkanımız şunu söyledi: ‘Millet İttifakı'nın derdi millettir.’ Evet bizim derdimiz millettir. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşadığı bir ortam oluşturma derdindeyiz. Aynı şekilde makam ve saltanat meraklısı değiliz. Makam ve saltanat meraklısı olanlar ülkenin çıkarlarını değil, kendi ve ailesinin çıkarlarını düşünürler. Millet İttifakı'nın hiçbir mensubunda makam ve saltanat derdi yoktur. Bizim belediye başkanlarımızın koltukları dahi icra yoluyla altından alındı. Sandı ki gücü koltuk veriyor. Unutmayın gücü veren koltuk değil, milletin kendisidir. Gücü milletten alıyoruz biz” şeklinde konuştu.

“Engelleri aşacağız, ama mutlaka götüreceğiz”
Partisinin belediye başkanlarına verdiği talimatlar ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “‘Şimdi İzmit Belediye Başkanı, ileride Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başkanı olacak’ denildi, bundan hiçbir kuşkum yok. Bundan en ufak bir endişem yok. Ama bu çizgi devam ettiği sürece, hiçbir kimseyi ayırmadığınız sürece. Belediye başkanlarımıza, ‘Seçildiğinizde CHP rozetini çıkartacaksınız, oraya Türk bayrağı mı, kentinizdeki belediyenin armasını mı takarsınız takın. Ama hiçbir ayrım yapmayacaksınız, dedim. Hizmete önce o kentin yoksul kentlerinden başlayacaksınız, dedim. Oraları kucaklayacaksınız, dedim. O insanla ihmal edildi. Onları yanınıza alıp beraber yürüyeceksiniz, diye düşüncelerimi ifade ettim. Hiçbir belediye başkanı asla şikayet etmeyecek. Engelleri aşacağız, ama mutlaka götüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki protokol üyeleri, dualar eşliğinde kurdele keserek tamamlanan projelerin açışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler
YEREL HABERLER Bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını ...
Tramvayın altında kalan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Tramvayın altında kalan motosikletli yaralandı
Motosikletliyle raylı yola giren adam tramvayın altında kaldı
YEREL HABERLER Motosikletliyle raylı yola giren adam tramvayın ...
8 askerin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar: "Buna bir çözüm bulsunlar"
YEREL HABERLER 8 askerin yaralandığı kaza sonrası vatandaşlar: "Buna ...
Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı: 8 yaralı - Yeniden
YEREL HABERLER Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı: 8 ...
Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı Cami duvarına çarpan midibüste faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 ...
Başkan Şayir, halk buluşmalarında vatandaşı dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Şayir, halk buluşmalarında vatandaşı dinliyor
Kocaeli'de jandarmaları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı (1)
YEREL HABERLER Kocaeli'de jandarmaları taşıyan minibüs ile otomobil ...
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: çok sayıda ...
Pişmaniyeciler meydanı yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Pişmaniyeciler meydanı yapım çalışmaları devam ediyor
Kocaelili öğrenci LGS sınavında tüm soruları doğru cevapladı
YEREL HABERLER Kocaelili öğrenci LGS sınavında tüm soruları doğru ...
‘Anne Şehir’ ile sporun yanında eğitimler de devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Anne Şehir’ ile sporun yanında eğitimler de devam ...
Kağıtspor voleybolda fikstür belli oldu
YEREL HABERLER Kağıtspor voleybolda fikstür belli oldu
Ücretsiz YKS rehberlik hizmetine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ücretsiz YKS rehberlik hizmetine yoğun ilgi
Bocce’de Zafer Turnuvası Bocce’de oyun kurallarına pandemi değişikliği
YEREL HABERLER Bocce’de Zafer Turnuvası Bocce’de oyun kurallarına ...
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi
YEREL HABERLER Kocelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini ...
3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
Borçlusuna ateş edip, 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Borçlusuna ateş edip, 3 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde ...
İzmit’te kadınlar hem üretecek hem kazanacak
YEREL HABERLER İzmit’te kadınlar hem üretecek hem kazanacak
Şempanzelere kalp muayenesi
YEREL HABERLER Şempanzelere kalp muayenesi
Ambarcı’nın 15 yıllık özlemi Tepebaşı Merkez Cami’nin temelini atılıyor
YEREL HABERLER Ambarcı’nın 15 yıllık özlemi Tepebaşı Merkez Cami’nin ...
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine fedakarlıktan kaçınmayacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin yarınları için yine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X