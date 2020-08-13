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Kılıçdaroğlu ve Akşener, İzmit'te araç tanıtımı ve açılış törenine katıldı

DHA

Kılıçdaroğlu ve Akşener, İzmit'te araç tanıtımı ve açılış törenine katıldı


Ergün AYAZDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi´nin hizmet araçlarının tanıtım ve toplu açılış törenine katıldı.
Uluslararası İnterteks Fuar Alanı otoparkında gerçekleştirilen 27 milyon TL yatırım yapılan  hizmet araç tanıtımı ve toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li milletvekilleri Tahsin Tarhan, Gökhan Zeybek, Turabi Kaya, Erkan Aydın, İYİ Partili milletvekilleri Ümit Beyaz, Lütfü Türkkan ve Metin Ergün ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, bu topraklarda huzur içerisinde yaşamak istediklerini belirterek, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; başkan olduğunuz andan itibaren siz Millet İttifakının  belediye başkanlarısınız. Sayın Genel Başkan, Fatma hanımın seçilmesinde "küçük payımız varsa" dedi. Bence küçük bir pay değil büyük bir payınız var. Biz milleti, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu memleketin huzura, barışa ihtiyacı var. Demokrasiye ihtiyacı var. Böyle düşünüyoruz biz. Böyle düşünen herkese saygı duyuyoruz. Bu memleket 83 milyonun ortak paydasıdır. Gerginlik, kavga yarattılar, linç girişiminde bulundular. Ben bu memlekete söz verdim, bu memlekete gerçek demokrasi gelinceye kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.
'GÜCÜ VEREN KOLTUK DEĞİL GÜCÜ VEREN MİLLETİN KENDİSİDİR'
Millet İttifakının makam ve saltanat merakı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Sayın Belediye Başkanımız şunu söyledi; "Millet İttifakının derdi millettir" dedi. Evet, bizim derdimiz millettir. Beraber yaşamak istiyoruz. Aynı şekilde "Makam ve saltanat meraklısı değiliz"  dedi başkan. Sayın başkan makam ve saltanat meraklısı olanlar ülke çıkarlarını değil, kendi ve aile çıkarlarını gözetirler. Millet İttifakının hiçbir ferdinde makam ve saltanat merakı yoktur. Bizim belediye başkanlarımızın koltukları bile icra yollarıyla kendilerinden alındı. Sanıldı ki gücü koltuk veriyor. Gücü veren koltuk değil, gücü veren milletin kendisidir. Gücü milletten alıyoruz biz."
'ENGELLERİ AŞARAK MİLLETE HİZMET GÖTÜRECEĞİZ'
Kılıçdaroğlu pandemi sürecinde belediye başkanlarına engeller çıkarıldığını ifade ederek, "Engellemeler yapılmadı mı yapıldı. Sadece koltuklar alınmadı her türlü engellemeler yapıldı pandemi sürecinde. Şunu söyledim; hiçbir belediye başkanı asla şikayet etmeyecek. Engelleri aşarak halka hizmeti götüreceğiz. Sayın Kaplan güzel bir mücadele veriyor. Engeller olacaktır. Engelleri aşmak halkın gözünde sizi büyütür. Siz önünüze çıkan engelleri yıkıp geçen başkan olarak İzmit tarihinde, Kocaeli tarihinde yerinizi alacaksınız. İhalelerin şeffaf yapılmasını istedim. Her yerde örnek olacağız. Eğer kul hakkına saygı gösteriyorsak herkese hakkını teslim ediyorsak gerçek yönetici kimliğiyle öne çıkmış oluruz" dedi.
'İZMİTLİ KIZLARIN HAYALİ BİR LEYLA ATAKAN OLMAKTIR'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise merhum İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan´dan bahsederek, "Ben İzmit´te doğdum, tarih okudum. Siyasi hayatıma da 94 seçimlerine de Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı ile başladım. Hayat çok ilginç, hem uzun hem acılı hem sevinçli. İlk sözüme Mehmet Ali Paşa'da bir kahvede başladığım anı hatırladım. Benim gibi İzmitli kız çocuklarının bir hayali vardı. O da Leyla Atakan olmaktı. Fatma başkanın da Leyla Atakan´ın bıraktığı rol model olma mirasını sürdürmesini umuyorum. İzmitliler sizi sevdi. Dilerim İzmit´in şehri eminliğinden Kocaeli´nin belediye başkanlığına gidersiniz" diye konuştu.
'AYLIK 1 MİLYON TASARRUFU DA BAŞLATMIŞ OLDUK'
Projeleri hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise makam saltanatı sürmeye gelmediklerini söyleyerek, "Makam saltanatı sürmeye gelmedik. Hizmet araçlarımızı aldık. Aylık 1 milyon tasarrufu da başlatmış olduk. Üreten belediye güçlü belediye olarak halkımızın her kesimine hitap eden projelerimizi sizlere taktim etmekten onur ve gurur  duyuyorum" dedi.
Konuşmaların ardından canlı bağlantı ile temel atma töreni yapılarak, hizmete giren projeler için kurdele kesildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2020-08-13 22:32:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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