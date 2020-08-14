Kocaeli’de P plaka ihalesine yoğun katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen 250 yeni P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla Kocaeli genelinde kullanılmak üzere 250 adet yeni P plaka ihalesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti. İhale yeni normalleşme tedbirleri kapsamında yapıldı.

Covid19 salgını nedeniyle ihaleye katılan vatandaşların ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayan vatandaşlar ihale salonuna alınmadı. Salgın nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeleri koruması için 3 ayrı noktaya LED ekranlar kuruldu. Vatandaşların bir kısmı ihaleyi dışarıdan takip etti.

Muhammen bedeli 256 bin lira olan P plakanın ihalesine katılım yüksek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan ihalede UKOME kurul üyelerinin tamamı yer aldı. 250 P plakanın satışının yapıldığı ihaleye 434’ü esnaf, 129’u ise şirket olmak üzere 563 talepli katılım gösterdi. Yapılan ilk incelemelerde 48 dosyada evrak eksikliği tespit edildi.

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