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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta çocuklarla buluşacak

İHA

Kocaelili çocuklar için hazırlanan "Yaramaz Notalar" adlı tiyatro oyunu 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Sekapark'ta sahnelenecek.

“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta çocuklarla buluşacak

Kocaelili çocuklar için hazırlanan “Yaramaz Notalar” adlı tiyatro oyunu 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da Sekapark’ta sahnelenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başlatmış olduğu açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Hayal Şahin’in yazdığı “Yaramaz Notalar” isimli oyun, açık havada çocuklar ile buluşmak için provalara tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile evlerinde kalan çocuklar için, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından on iki ilçede sahnelenecek olan çocuk oyununun son hazırlıkları tamamlanıyor.
Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyununda yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor. Oyunun oluşturucu kadrosunda koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım bulunuyor.
Sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak sahnelenecek olan oyun, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 da Sekapark uçurtma tepesinde seyirci ile buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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