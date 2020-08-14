Değirmendere sahilindeki parklar sürekli bakımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince, Değirmendere Sahil ve Çınarlı Parkı’nda form budaması ve temizlik çalışması yapıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahil Parkı ve Çınarlı Parkı düzenli olarak bakımdan geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda parklardaki palmiyeler ile ibreli ve çalı formundaki bitkilerin budamaları yapıldı. Genel kapsamlı temizliğin de yapıldığı parklardaki çalışmalar ile yeşil alanların ve ağaçların uzun ömürlü ve bakımlı olması sağlanıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ile artan sıcaklıklardan vatandaşlar özellikle hafta sonları sahil parklarına ve mesire alanlarına ilgi gösteriyor. Vatandaşların hem bakımlı hem de temiz bir çevrede dinlenebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük ilçesindeki Değirmendere Sahil Parkı ve Çınarlı Parkı’ndaki yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yoğun bir çalışma ortaya koyan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahile farklı bir güzellik katan palmiyelerin vinç yardımı ile budaması yapıldı. Budamadan dolayı ortaya çıkan dallar ise çevreye zarar vermeden taşındı.

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