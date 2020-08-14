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Uzmanlardan ebeveynlere 'Korona virüs' uyarısı uyarısı: Psikolog Buse Kol: “Çocuk bu süreçte ailesinin yanında olduğunu bilmeli”

İHA

Uzmanlardan ebeveynlere 'Korona virüs' uyarısı uyarısı: Psikolog Buse Kol: “Çocuk bu süreçte ailesinin yanında olduğunu bilmeli”

Korona virüsle mücadele sürecinde çocuklarda kabuslar görme, huzursuzluk, annebabaya aşırı bağlanma, konsantrasyon bozukluğu gibi davranış problemleri ortaya çıkabileceğini söyleyen Psikolog Buse Kol, “Çocuk bu süreçte ailesinin yanında olduğunu bilmeli” dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Buse Kol, korona virüs sürecinde çocuklarda oluşabilecek davranış problemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde evlerinden dışarı çıkamayan çocukların sosyal medya ve internet üzerinden korona virüs içerikli haberlere maruz kalmamaları gerektiğini belirten Psikolog Buse Kol, çocuğun bu dönemde kaygılarının iyi yönetilmemesi durumunda davranış bozukluklarının ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Davranış bozukluğu gösteren çocuklara ailelerinin olumsuz tepkiler göstermemesi gerektiğini ifade eden Kol, bu tür yaklaşımların çocuklarda kalıcı davranış bozuklukları oluşturabileceğine dikkat çekti.

‘Çocuklar korona virüs içerikli haberlere maruz bırakılmamalı’
Çocukların kaygılarının giderilmesini sağlayacak bilgilerin verilmesi gerektiğini söyleyen Kol, “Pandemi sonrasında çocuklardaki davranış problemlerinin oluşumunda ebeveynlerin tutumu oldukça önemlidir. Ebeveynler bu süreçte kendilerinin de yaşadıkları stres ve kaygıyı çocuklarıyla olan iletişimlerine istemeden de olsa yansıtmışlardır. Bu süreçte çocuklarda uykusuzluk, iştahsızlık, takıntılar, nedeni bilinmeyen ağrılar, kabusla görme, huzursuzluk, annebabaya aşırı bağlanma, konsantrasyon problemleri, değişiklikleri reddetme, yoğun kaygı, kaybetme ve ölüm korkusu, altına kaçırma gibi bir takım problemli davranışların görülmesi olasıdır. Bu davranışlar bu süreçte her çocukta görülebilir. Aileler paniğe kapılmayıp, uzmanların tavsiyelerine uyarak, süreci ve süreç sonrasını en iyi şekilde yönetebilirler” dedi.

“Aile içindeki tartışmalar da çocuğun davranış problemlerinde etkili bir faktördür”
“Uzmanlar olarak ailelere tavsiyemiz çocukların bu süreçte televizyon ve sosyal medya aracıyla karşılaşabilecekleri salgın içerikli haberlere maruz kalmamalarını sağlamaktır” ifadelerine yer veren Kol, “Haber içerikleri çocuklara aktarılırken ölüm sayısından çok iyileşen sayısına odaklanılması, önlemlerin çocuğun anlayabileceği bir dille kaygı ve korku yaratmadan aktarılması, çocuğun sorduğu sorulara sabırla ve doğru bilgiyle cevap verilmesi ve sabırla sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Çocuğun kaygılarını iyi yönetebilmek açısından bunlar önem teşkil etmektedir. Çocuğun göstermiş olduğu davranış problemlerinde ebeveynlerin çocuğa şiddet uygulamaması ve bağırmaması oldukça önemlidir. Çünkü yapılan bu hatalar çocukların davranışlarını olumsuz pekiştirerek davranışın kalıcı olmasına neden olabilir. Aile içindeki tartışmalar da çocuğun davranış problemlerinde etkili bir faktördür. Bu noktada ebeveynlerin tartışmalarını iyi yönetebilmeleri çocuğun problemleriyle baş etmesi açısından önemlidir” diye konuştu.

“Çocuk bu süreçte ailesinin yanında olduğunu hissetmeli”
Çocuklara süreçle ilgili bilgi verilmesi gerektiğini ve hijyen kurallarına dikkat etmelerinin sağlanması gerektiğini kaydeden Psikolog Buse Kol, “Bu süreçte ebeveynler, hijyen kurallarını, çocuğun alması gereken önlemleri abartarak ve doğru bir şekilde çocuğa aktarmazsa insanlara karşı kaygı ve korkularının oluşmasına sebep olabilirler. Bunun sonucunda ileriye dönük iletişim problemlerinin oluşması, çocuğun yalnızlaşması ve takıntılı davranış örüntülerinin ortaya çıkması olasıdır. Ayrıca hijyen konusu çocuklara öğretilirken temizliğe neden dikkat etmelerinin gerektiği eğlenceli ve oyun yolu aracılığıyla anlatılıp hem uygularken eğlenmeleri hem de kolay öğrenmeleri sağlanabilir. Çocuğun bu süreçte ailesinin yanında olduğunu, onlara güvenebileceğini hissetmesi oldukça önemlidir. Aynı şekilde çocuğun ihtiyaçlarının fark edilip, karşılanması bu davranışların oluşumunu en aza indirebilir veya tamamen söndürebilir. Son olarak da ebeveynlerimiz kendi kaygı ve korkularıyla birlikte çocuklarının problemli davranışlarının üstesinden gelmede kendilerini yetersiz hissederlerse uzmanlardan destek almaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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