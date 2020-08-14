Milli Savunma Bakanı Akar, Donanma Komutanlığı´nda

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GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden, askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı´nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı´na geldi. Bakan Akar, Donanma Komutanlığı´na gelişinde askeri törenle karşılandı. Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı´nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Mesut ÇATAK

2020-08-14 14:39:13



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