Hayvanlarına baktığı besicinin kızını gasbeden çoban, otel odasında yakalandı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, çoban Mehmet İ. (55) besicilik yapan C.K.'nin kızı T.K.'yi bıçak tehdidiyle gasp etti. Patronunun, kızına emanet ettiği içinde 14 bin lira olan çantayı alıp kaçan çoban, İstanbul´da kaldığı otel odasında yakalandı.
Besici C.K. içerisinde 14 bin lira ile kimliği ve banka kartlarının bulunduğu çantasını evinde, kızı T.K.´ye bıraktı. C.K.´nin hayvanlarına bakan çoban Mehmet İ., durumdan haberdar olunca, patronunun evine gitti. Mehmet İ., evde yalnız olan T.K.´yı bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, çantayı aldı. Çoban kaçarken, kızının haber verdiği C.K. jandarmaya başvurdu.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Mehmet İ.´nin İstanbul Büyükçekmece´de bir otelde kaldığını belirledi. Jandarma, şüpheliyi, gece yarısı düzenlediği operasyonla otel odasında yakaladı.
Çantadaki paraların bir kısmını harcadığı tespit edilen Mehmet İ.´nin 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'yağma' suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İ., 4 ay süreyle adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-08-14 15:13:55
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