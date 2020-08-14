Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı 

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Gölcük Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden Alper E. yönetimindeki 41 PR 587 plakalı motosiklet, önündeki Ferit S.'nin kullandığı 34 AK 3460 plakalı otomobile çarptı. Devrilen motosikletteki Alper E. ve arkadaşı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-08-14 21:13:57



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