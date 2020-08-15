İzmit Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anacak

Hacı Bektaşı Veli, ölümünün 749. yılında İzmit’te anılacak.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde başlayan “İzmit Unutmaz” etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 16 Ağustos Pazar günü, 12091271 yılları arsında yaşamış olan şair ve mutasavvıf Hacı Bektaşı Veli, vefatının 749. yılında görsellerinin yer alacağı sergiyle anılacak.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde Anadolu’daki sosyal yapının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Hacı Bektaşı Veli ile ilgili sergi İzmit Belediyesi Meydan’ında halkla buluşacak. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ve Hacı Bektaşı Veli görsellerinin yer alacağı sergiyi saat 10.00’dan itibaren ziyaret edebilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.