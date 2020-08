Ergün AYAZDinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunda stresin devam ettiğini, güney kolun da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sertçelik, "Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri öncesinde ülkenin depreme hazır olmadığını söyleyerek, "Türkiye tarihine baktığımızda 17 Ağustos ve arkasından gelen 12 Kasım depremleri afetlerle ilgili bizim milat olarak tanımladığımız bir tarih. Öncesinde Türkiye olarak biz afete hazır değildik. Bu iki büyük depremde hem can kaybının çok olması ve hem de maddi kayıpların olması ve iki depremle çektiğimiz çileyle kendimize dönüp baktık ve çıkan bilanço çok kötüydü. Afet öncesine yönelik çalışma yapıldı, şu anda çok iyi durumdayız. Yapılan istatistikler ve ekonomik veriler bize şunu gösteriyor; afetten önce yapılacak 1 liralık yatırım afetten sonra 10 liraya denk geliyor. Devletin yapması ve vatandaşın yapması gereken çalışmalar var" diye konuştu.

`TÜRKİYE´NİN DEPREM ÜLKESİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREK´

Kuzey Anadolu fayının farklı kollarla devam ettiğini dile getiren Sertçelik, "Kuzey kolda Kocaeli depremi meydana geldi ve hala stres birikimi var. Güney kolda da uzun süredir deprem üretmediği için Marmara bölgesini etkileyecek bir deprem üretme potansiyeli olan fayımız. Bu da Bursa başta olmak üzere hem bölgemizde hem de İstanbul'u doğrudan etkileyecek deprem üretme potansiyeline sahip. Biz bu bölgelerde deprem bekliyoruz. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerekir ve her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız. Depremi keşke bilebilsek ama gerçeği söylüyoruz. O depremi 5 dakika sonra da üretebilir, 30 yıl sonra da üretebilir. Üretecek eninde sonunda. Biz 5 dakika değil, 30 yıl sonra üretecek desek buna hazır mıyız?" dedi.

Duyarsızlığın, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sertçelik, "Pandemide şehirlerden küçük yerlere göçler başladı ve 99 depreminde de aynı şeyler olmuştu, küçük yerlere taşındılar. Şu anda da pandemi gibi halkın yorgunluğu mu diyelim yoksa duyarlılığının azalması mı diyelim; afetin başka türü olan depremlerde de yaşıyoruz. Sonrasındaki duyarsızlık, maalesef yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmamasına neden oluyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2020-08-16



