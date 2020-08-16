Depremi yaşadılar, kurtarıcı oldular



Ergün AYAZDinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) MARMARA depreminden sonra aramakurtarma ekiplerinin öneminin anlaşılması üzerine Gölcük AramaKurtarma Derneği kuruldu. 'Yüzyılın felaketi'ni yaşayanlar, Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nde aldıkları eğitimin ardından Türkiye'de doğal afetlerde görev yapıyor.

17 Ağustos 1999 depreminin ardından aramakurtarma ekiplerinin az olmasının eksikliği hissedildi. Gölcük´te depremi yaşayanlar, 10 Kasım 1999 tarihinde Gölcük AramaKurtarma Derneği´ni kurdu. Aramakurtarma çalışmalarında kullanılması için gerekli teçhizat ve aletler temin edilerek, eğitimler verildi. Gölcük Arama KurtarmaDerneği üyeleri, yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde aramakurtarma faaliyetlerinde bulundu.

Marmara depreminin kendilerine ders verdiğini belirten Gölcük AramaKurtarma Derneği Tim Komutanı Necmi Kocaman, "'Asrın afeti'ni yaşadığımızda ülke olarak hazırlıksız ve materyalimiz olmadan yakalanmıştık. Bilgisizlik ve çaresizlik nedeniyle yüzlerce, binlerce arkadaşımızın ölümüne neden olmuştuk. Bize 17 Ağustos ders verdi" dedi.

Gönüllü olarak çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Kocaman, "Öncelikli çalışmalarımız depremle alakalıydı ama sel, çığ ve medikal kurtarma yani afetle alakalı olan her şeyde devletimizin bayrağımızın altında bize verilen görevlerde faaliyetlerimiz oldu. Bu yıl 6 aylık eğitime katılan 11 kursiyer daha ekibimize katıldı. Marmara depreminin ardından kurulduğumuz bugüne kadar okullar, vatandaşlar ve kursiyerlerimiz olmak üzere 20 bin 850 kişiye eğitim verdik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2020-08-16 09:28:43



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