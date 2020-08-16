Karamürsel Köprülü Kavşağı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalarına devam ediyor.. Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan proje kent içi trafiğin yanı sıra şehirler arası ulaşımı da rahatlatacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında 801 fore kazık imalatı tamamlanırken başlık kiriş imalatının da üçte ikisi tamamlandı. Ay sonuna kadar tamamlanması planlanan başlık kiriş imalatının yanında önümüzdeki hafta altyapı imalatına da başlanacak. İçme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve aydınlatma imalatlarıyla birlikte yan yollardaki alt ve üst yapı imalatlarının startı verilecek.

Battıçıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fora kazık çakılacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin 2021 yılı başlarında tamamlanması planlanıyor.

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