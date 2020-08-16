Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı

DHA

Pandemi sonrasında butik otellere ilgi arttı


Dinçer AKBİR/ KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bulunan butik otellere koronavirüs salgını sürecinde ilgi arttı. Bölgede butik otel sahibi olan 90´lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, "Yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde, şehirler arası geçiş kısıtlamalarının kalkmasının ardından tek katlı butik otellere olan ilgi arttı. Kocaeli´nin Kartepe ilçesine bağlı Şirinsulhiye Mahallesi´nde butik otel kuran 90´lı yılların ünlü dansçısı Alex Şahin, pandemi kısıtlamaları sürecinde evlerinde sıkılan insanların doğa ile iç içe olan butik otellere akın ettiğini söyledi. İnsanların pandemi dolayısıyla çok katlı oteller yerine butik otelleri tercih ettiğini belirten Şahin, misafirlerinin doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini söyledi.
'PANDEMİ DÖNEMİNDE İNANILMAZ BİR TALEP ALDIK'
İnsanların çok katlı oteller yerine daha küçük olan butik otellere yöneldiğini ifade eden Alex Şahin, "Doğa ile iç içe, tek katlı, tamamıyla dağ suyunun direk tesisimize ulaştığı, doğal hayatı yaşayabildiğimiz, organik tatil olarak adlandıracağımız butik bir otelimiz var. Ben bu oteli pandemiden önce satın almıştım. Sonra pandemi geldi. Pandeminin ne olduğunu araştırana kadar telefonlarımız susmak bilmedi. Çünkü insanların bir anda 5 yıldızlı otel veya çok katlı otel kavramından kendilerini soyutlayıp, çatısı bahçesindeki ağaçtan yüksek olmayan otellere yöneldiğini fark etmeye başladık. Pandemi döneminde inanılmaz bir talep aldık. Özellikle yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini burada geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu. İnsanların pandemi döneminde butik oteller, doğa otelleri ve bununla birlikte bahçeye kapısı açılan otelleri tercih ettiğini fark ettim. Bu benim için tamamıyla bir tesadüf oldu." dedi.
'KUŞLARIN MÜZİK ŞÖLENİNİ DİNLİYORLAR'
Misafirlerinin doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini söyleyen Şahin, "Otelimiz bütün imkanların ortasında. Sapanca Gölü´ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktayız. Misafirlerimiz buraya geldiğinde öncelikle oteli yaşıyorlar. Otelin içerisinde nefis bir dağ suyu var. Onunla yıkanıyorlar. Kana kana içiyorlar. Doğanın senfonisini dinliyorlar. Geceleyin bülbüller ötüyor. Ben bülbüllerin gece öttüğünü burada öğrendim. Gerçekten doğanın içerisindeki sansar, gelincik, çakal seslerini burada duydum. Onları dinliyorlar. Kuşların envaiçeşidinden bir müzik şöleni dinliyorlar. En önemlisi de dinleniyorlar. Kitaplarını okuyorlar." diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2020-08-16 14:40:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor 17 Ağustos gecesi polis ekiplerinin telsiz konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor “Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar”
YEREL HABERLER Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ...
Olta balıkçıları bu yarışmada buluşacak
YEREL HABERLER Olta balıkçıları bu yarışmada buluşacak
Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu
YEREL HABERLER Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu
İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor
YEREL HABERLER İzmit’te yabani ot temizliğine ara verilmiyor
Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı
YEREL HABERLER Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı
Karamürsel Köprülü Kavşağı yenileniyor
YEREL HABERLER Karamürsel Köprülü Kavşağı yenileniyor
İzmit Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına salı günü start verecek
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına salı ...
Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetti, deprem araştırmacısı oldu Depremleri önceden tahmin edip sosyal medya hesabından 250 bin takipçisini uyarıyor
YEREL HABERLER Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetti, deprem ...
Gölcük Depremi’nin merkez üssü Kocaeli’de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut: “Bin 500 tane binamız orta hasarlı olarak içerisinde insanları barındırmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Gölcük Depremi’nin merkez üssü Kocaeli’de 29 ağır ...
Yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular son anda ...
Depremi yaşadılar, kurtarıcı oldular
YEREL HABERLER Depremi yaşadılar, kurtarıcı oldular
Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sertçelik: Her an deprem olabileceğini ...
İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi: Kocaeli'de binaların yaklaşık yüzde 50´si riskli
YEREL HABERLER İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi: Kocaeli'de ...
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kandıra plajları tıklım tıklım
YEREL HABERLER Kandıra plajları tıklım tıklım
Kocaeli İl Sağlık Müdürü uyardı: Samimi sohbetler mezarlığa kadar uzanabiliyor
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık Müdürü uyardı: Samimi sohbetler ...
Gölcük Depreminin anısına onlarca kilometre bisiklet sürdüler
YEREL HABERLER Gölcük Depreminin anısına onlarca kilometre bisiklet ...
A Milli Erkek Hentbol Takımı, eylülde toplanacak
YEREL HABERLER A Milli Erkek Hentbol Takımı, eylülde toplanacak
Depremin merkez üssüne pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Depremin merkez üssüne pedal çevirdiler
İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri
YEREL HABERLER İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri
Mamuriye Camii’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Mamuriye Camii’nin temeli atıldı
İhsaniye sahil parkına engelli oyun grubu kuruldu
YEREL HABERLER İhsaniye sahil parkına engelli oyun grubu kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X