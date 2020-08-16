Dilovası’nda 270 kişi belgeli meslek sahibi oldu

Dilovası Belediyesi tarafından istihdama katkı amacıyla kurulan İstihdam Müdürlüğü, başlattığı çalışma ile 270 vatandaşı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı.

Dilovası Belediyesi İstihdam Müdürlüğü, Dilovası’nda faaliyet gösteren DNB Yeterlilik Eğitim Merkezi ile bugüne kadar 270 kişiye ücretsiz eğitimler vererek belgeli meslek sahibi olmasını sağladı. 80 Kaynakçı, 30 Kalıpçı, 20 Makine Bakımcı,20 İnşaat Demircisi, 10 Duvarcı, 30 SRC Belgesi, 20 Seramikçi, 30 Boyacı ve 30 Sıvacı toplamda 270 vatandaş mesleki yeterlilik belgesi sahibi olurken çalışma kapsamında ilçedeki kalifiyeli eleman gücü arttırımı gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz aylarda başlayan mesleki yeterlilik kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizde meslek sahibi olup yeterlilik belgesi olmayan vatandaşlarımız için başlattığımız çalışma ile bugüne kadar 270 vatandaşımızın ücretsiz belgeli meslek sahibi olmasına vesile olduk. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma ile yapılan eğitimler sonrası 270 vatandaşımız, iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanması ve iş kazalarının minimize edilmesi konularında aldıkları eğitim sonrası belgelerine kavuştular. Nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve iş yaşamında kalitenin artmasını, iş kazalarının önlenebilmesi açısından da oldukça önemsiyoruz. İnşallah bundan sonrada vatandaşlarımızın meslek edinmeleri ve mesleki yetki belgeleri almaları konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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