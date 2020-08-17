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Vali Yavuz'dan deprem anmasında 'koronavirüs' uyarısı

DHA

Vali Yavuz'dan deprem anmasında 'koronavirüs' uyarısı


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCUSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin  Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremde yaşamını yitirenler, depremin 21'inci yıldönümünde anıldı. Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.
Gölcük'te, 17 Ağustos 1999 depreminin 21´inci yıldönümü nedeniyle Gölcük Kavaklı sahilinde, depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir  Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, milletvekilleri, depremde yaşamlarını yitirenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende depremde ölenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
KORONAVİRÜS UYARISI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz törende yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını konusunda 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere uyarılarda bulunarak, "Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza sabah 07.0010.00, akşam da 16.0020.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarına binmemelerini, özellikle yoğun ortamlarda bulunmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bununla ilgili şu ana kadar valilik olarak bir karar almadık. Ama inanıyorum ve biliyorum ki, Kocaelili büyüklerimiz bu konuda bilinçli, bu çağrılarımıza kulak verecek. Özellikle kendilerini riske atacak bir kalabalık ortama girmemeye özen göstereceklerini düşünüyorum. Eğer bu konuda yeterli bir başarı sağlayamazsak hıfzıssıhha kurulunda karar alacağız. Beklentimiz, özellikle sabah işe giden, akşam ise işten dönen kardeşlerimizin yoğunlukları var. Büyüklerimiz de bu saatlerde herhangi bir işe gitmeyecekleri için toplu taşımayı kullanmamalarını, özellikle düğün gibi büyük kalabalıklara karışmamalarını özellikle bekliyoruz" dedi.
Vali Yavuz, taziyeler konusunda ise şu uyarıda bulundu:
"Taziyeler konusundaki tavrımız net. Bizler acılarını kucaklaşarak, dokunarak paylaşan insanlarız. Toplu taziyeleri yasakladık. Türkiye´de yapılan araştırmalara göre en çok bulaş maalesef taziyelerde gerçekleşiyor. Bu somut olarak, bilimsel olarak da gösterilmiş sonuçlardır. O yüzden tüm vatandaşlarımızın özellikle taziyelerde, mümkünse telefonla taziye kabul etmelerini istirham ediyoruz."
'KOVİD-19 SİZİ HASTA ETMEYEBİLİR AMA ANNENİZİ ELİNİZDEN ALABİLİR'
Gençlere ve çocuklara da uyarılarda bulunan Vali Yavuz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bunun dışında gençlerimiz, çocuklarımız lütfen mesafeye dikkat edelim. Evet, Kovid-19 sizi hasta etmeyebilir ama annenizi elinizden alabilir. Büyükbabanızın hayatına kastetmiş olabilirsiniz. Küçücük bedenleriniz o kadar büyük bir vebali kaldıramaz. Büyük bir üzüntüyü kaldıramaz. O yüzden özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda daha hassas ve duyarlı olmalarını bekliyoruz."
21 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI 
Evlerde izole olması gereken ancak karara uymayan 21 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Yavuz, "Kovid-19 testi pozitif olan ancak hastanede yatmasını gerektirecek semptomu olmayanları evlerde izole ediyoruz. Bu kardeşlerimizden maalesef ısrarla sokakta dolaşanlar var. Dün itibariyle emniyet müdürlüğümüz 21 tanesine işlem yaptı. Bununla ilgili de, önümüzdeki süreçte mahalle muhtarlıklarımız, imamlarımız ve öğretmenlerimiz ile yani daha dar çerçevede yoğun tedbir almaya devam edeceğiz. Buradan soruyorum. Kovid-19 pozitif olduğunu bile bile sokağa çıkıp, başkasını enfekte eden bir insanı hoş görmek mümkün mü? İdari işlemlerini, para cezası işlemlerini yapıyoruz. Dün itibariyle 21 kişiye işlem yaptık" dedi.
'DEPREM NASIL KURTARILMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ'
Gölcük depreminin Türkiye´ye depreme müdahale konusunda çok şey öğrettiğini söyleyen TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise "Gölcük depremini hep birlikte yaşadık. `Asrın felaketi´ dedik, `Kocaeli yıkıldı´ dedik. Aynı gün, daha sonraki günlerde bölgeleri dolaştık, yardımlar yapmaya çalıştık. Bugün de, deprem sonrası, aynı şeyleri yapıyoruz. Gölcük depremi bize bir şey öğretti. Nasıl kurtarılması gerektiğini, nasıl yardımların yapılması gerektiğini öğretti. Bu da güzel. Öğrendik, hızlı müdahale edebiliyoruz. Ama yapmamız gereken bu değil. Bildiğimiz iki şey var. Birincisi depremin insan öldürmediğini biliyoruz. Burada hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Kürsülere çıkıyoruz, `Deprem insan öldürmez´ diyoruz. İkinci bildiğimiz şey, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğudur. 81 kentimizin 55´i deprem kuşağında. Türkiye´nin yüzölçümünün 3´te 2´si deprem kuşağında" diye konuştu.
'KARŞIMIZDA JAPONYA ÖRNEĞİ VAR'
Alınan önlemler konusunda Japonya´yı örnek gösteren Akar, şöyle konuştu:
"Gölcük depreminden sonra Türkiye´de bugüne kadar tam 170 bin deprem oldu. Yani her gün sallanıyoruz. Ama biz depremi anma günleri dışında, depremler gerçekleştiğinde kürsülerden, `Bir daha gerçekleşmesin´ temennilerinde bulunuyoruz. Tabii ki gerçekleşmemeli. Tabii ki 1 can bile çok kıymetli. Ama soru bu değil. Soru, depremden sonra ne yapacağımız, nasıl kurtaracağımız değil. Depremden önce ne yapmalıyız? Eğer bunun cevabını bulabilirsek ve yapılması gerekenleri yaparsak, yıkılan binalardan insanlarımızı, canlarımızı nasıl kurtaracağımızı dert etmeyiz. Çünkü karşımızda Japonya örneği var. Bunu becerebilirsek, o zaman sallanmaya devam edebiliriz. Ama can kaybına uğramayız."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER
2020-08-17 00:27:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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