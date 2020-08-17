17 Ağustos depreminde yakınlarını kaybedenlerin acıları tazelendi



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı.

17 Ağustos 1999 depreminin 21´inci yıl dönümünde, depremde yakınlarını kaybedenler Gölcük Saraylı Mahallesi´nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği´ne gelerek dualar okudu. Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını temizleyen ve dualar okuyan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Depremde kızı ile torununu kaybeden Necdet Akgün, "17 Ağustos 1999 tarihi nasılsa, aynıyım şimdi de. Hiçbir şey değişmedi. Kızım ile torunumu kaybettik. Buraya geldiğimiz zaman biraz kendimizi avutuyoruz. Sık sık da geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah´ın takdiri, mukadderatı. Eksiklik çekiliyor. Kavaklı´da oturuyorlardı. Ben İstanbul´da oturuyorum. Eşim de depremde kızımın yanındaydı. Onu da 52 saat sonra çıkardık" dedi.

Depremde 18 yaşındaki oğlunu kaybeden İlyas Şentürk, "1999 depreminde evdeydik. Bina yıkıldı. Oğlum Hakan Şentürk, 18 yaşında vefat etti. Şehit verdik. O an ki duygumuz neyse, şimdi 21'inci yılında da aynı. Cenab-ı Allah bundan sonra böyle acılar bize göstermesin. Şehit olan insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Evimiz çöktü. Ben rahatsız olduğum için annesiyle oğlum aynı odada, ranzada yatıyorlardı. Oğlumun biraz nefes darlığı da vardı. Zaten ilk vurduğunda bina çöktü. Ben 12 saat sonra çıktım. Eşimi de 2-3 saat sonra çıkardık. Rahmetliyi hastaneye götürdüğümde kalbi atıyordu. Ama hastanede vefat etti. Allah böyle acıları kimseye göstermesin" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER

2020-08-17 11:17:46



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