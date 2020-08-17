17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler, deprem şehitliğinde anıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitirenler, düzenlenen anma töreniyle mezarları başında anıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos depreminin 21´inci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için Gölcük Saraylı Mahallesi´nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği´nde anma töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ile milletvekilleri ve yakınlarının kaybedenlerin katıldığı tören, Kur´an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dualar edilen törende duygulu anlar yaşandı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER

2020-08-17 11:48:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.