Büyükşehir, Selahattin Eyyubi Caddesi için ihaleye çıktı

Kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar için ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını ile mücadele kapsamındaki çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde önemli bir güzergahta yer alan Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki yolun bakım, onarım ve yenilemesi için ihale yapıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü, eski yoldaki parke yolu kazıyarak yerine daha konforlu bir yol yapacak. Yol çalışmasında 3 bin ton esnaf serilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki yolun bakım, onarım ve yenilemesi için Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında ihale yapıldı. İhalede en yüksek teklifi 6 milyon 264 bin TL ile Semih Atik firması verirken en düşük teklif 4 milyon 696 bin TL ile Gündoğuran İnşaat’tan geldi. Yapım işi yer teslim tarihinden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi.

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