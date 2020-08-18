Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 15 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen adreslere 72 ekip ve 252 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere kasten öldürme, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan aranan 15 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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