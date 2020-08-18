Eve giren 3 metrelik yılanı, itfaiye çıkardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eve giren 3 metrelik yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yılanı evden çıkarıp, doğaya bıraktı.
Gölcük ilçesi İcadiye Mahallesi´ndeki eve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan girdi. Evin içerisinde yılanı gören ev sahipleri, panikle dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, yılanı evden çıkardı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede, tekrar doğaya bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-08-18 12:59:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.