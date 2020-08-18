

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te Resul Üzel (16), evlerinin bahçesinde beslediği, 'Karagöz' adını verdiği kuzusunu sokaklarda gezdiriyor.

Yenidoğan Mahallesi´nde yaşayan Üzel ailesi, evlerinin bahçesinde beslemek amacıyla yaklaşık bir ay önce kuzu satın aldı. Babasının aldığı kuzuyu her gün kendi elleriyle besleyen Resul Uzel, ona 'Karagöz' adını verdi. Resul Üzel, boynuna ip bağladığı kuzusunu zaman zaman sokaklarda gezdiriyor.

Kuzuyu görenlerin önce şaşırdığını sonra fotoğraf çektirdiğini söyleyen Resul Üzel, babam bir gün eve satın aldığı kuzuyla geldi. Bahçemizde bakmaya başladık. Neşe verdi evimize. Çok seviyoruz kuzuyu. Sokaklarda gezdiriyorum her gün. Parklarda, sokaklarda beraber vakit geçiriyoruz. Görenler `Maşallah´ diyor kuzuma, şaşırıyorlar. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Mahallede de çok fazla ilgi gördü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-08-18 13:54:45



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