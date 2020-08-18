Başiskele’nin mahallelerine Hacivat ve Karagöz geliyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlen “Mahallemde Şenlik Var” etkinlikleri Yeniköy Merkez Parkı’yla devam etti.

Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde eğitimlerin başlama tarihinin de tedbirler kapsamında bir süre daha ertelenmesinin ardından moralleri bozulan çocuklara Başiskele Belediyesi’nden şenlik etkinlikleri sürüyor. “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklara okulların da açılışının bir süre daha ötelenmesinin ardından etkinliklerini sürdürüyor. Başiskele’nin mahallelerinin kesiştiği 11 farklı noktada park ve meydanlarda gerçekleştirilecek olan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğinin üçüncüsü dün akşam Yeniköy Merkez Park’ında gerçekleşti.

Korona virüs tedbirleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, girişlere yerleştirilen dezenfektan noktalarında önce ellerini dezenfekte etti, ardından sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilen sandalyelere oturdular. Maskesiz hiç kimsenin alana alınmadığı etkinlikte sık sık tedbirlere uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Geleneksel tiyatromuzun karakterleri Hacivat ile Karagöz’ün sahne aldığı tiyatro gösterisi meydanı dolduran çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Ebeveynleri ile birlikte eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nı şenlendirdi. İbiş gösterileriyle de hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, çeşitli maskotların gösterileriyle gönüllerince eğlendiler.

Yarışmaların da yapıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. İlçenin dört bir yanını gezecek olan “Mahallemde Şenlik Var” ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak mahalle sakinlerini çoluk çocuk eğlendirmeye devam edecek.

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