Korona önlemleri nedeniyle alınmadığı hastaneyi arkadaşlarıyla bastı



Nabi YAZICI-Sebahattin AYDIN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel hastaneye rahatsız olan eşiyle birlikte giden E.Y., pandemi kuralları nedeniyle refakatçi alınmadığının söylenmesi üzerine olay çıkardı. E.Y. ve beraberindeki kalabalık, metal sopalarla görevlilere saldırdı. Olayda 1 özel güvenlik görevlisi omzundan yaralanırken, hastanenin başhekiminin burnu kırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y., görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı. Bunun üzerine E.Y., hastaneden ayrıldı. Eşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 2 saat sonra hastaneye dönen E.Y. ve yanındaki kalabalık grup, ellerindeki metal sopalarla görevlilere saldırmaya başladı.

Olayı görerek araya giren özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun aldığı darbelerden dolayı omzu çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Opr. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı. Saldırganlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI-Sebahattin AYDIN

2020-08-18 15:43:12



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