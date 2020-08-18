Boş arazide yakılan anızdan yükselen duman, TEM yolunu kapladı

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, TEM yolu kenarında bulunan boş arazilerde kimliği belirsiz kişilerce yakılan anız, otoyolda bulunan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 20.00 sıralarında TEM yolu Dilovası geçişi Diliskelesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından otoyol kenarında bulunan boş arazideki anız, 2 farklı noktadan ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen duman, TEM yolu üzerinde seyir halinde olan sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Alev ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş arazide yanan anızı, diğer noktalara sıçramadan söndürdü.
Polis ekipleri, arazilerin kim tarafından yakıldığını belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cİhan TEKER
2020-08-18 21:42:34
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