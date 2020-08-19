Kandıra'da akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si boğuldu



Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, denize giren 2'si çocuk 3 kişi akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan İbrahim Ali Saydan (15) ve Meryem Kahya (26) hayatını kaybetti, Hümeyra Saydan (13) tedaviye alındı.

Olay, Kandıra Babalı Sahilinde meydana geldi. Günübirlik tatil yapmak için ilçeye gelen 2´si çocuk 3 kişi, denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine çevrede bulunan kişiler denize girerek akıntıya kapılan 3 sudan kişiyi çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İbrahim Ali Saydan, Meryem Kahya ve Hümeyra Saydan´ı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Ali Saydan ve Meryem Kahya hayatını kaybetti. Hümeyra Saydan ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2020-08-19 00:06:31



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