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Kocaeli’de denize giren 1’i çocuk 2 kişi boğuldu

İHA

Kocaeli’de denize giren 1’i çocuk 2 kişi boğuldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde denize giren H.S. (13), İbrahim Ali Saydan (15) ve Meryem Kahya (26) akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar 3 kişi de denizden çıkartıldı. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İbrahim Ali Saydan ve Meryem Kahya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. H.S.’nin ise yapılan müdahalesinde nefes aldığı tespit edildi.
3 kişi de ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Saydan ve Meryem Kahya hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen H.S. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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