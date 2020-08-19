Orhan Mahallesi yolları artık daha güvenli

İzmit’in genelindeki yol bakımonarım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi’nin zamanla çökme ve şişme meydana gelen parke yolunu yeniledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in her noktasında üst yapı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşların günlük hayatta sıklıkla kullandıkları yolların bakımonarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmit Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Orhan Mahallesi Tulkut Geçidi Sokak’ta yumuşayan zeminden dolayı şişme ve çökme meydana gelen parke yolu yenileyerek daha güvenli hale getirdi.

Ekipler, 500 metrekarelik alandaki deforme olan parke taşlarını, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilememesi adına kısa sürede yeniledi. Daha düzenli ve güvenli bir parke yola kavuşan mahalle sakinleri de, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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