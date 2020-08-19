Kocaeli’de ambalaj fabrikasında yangın

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Çayıroova ilçesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması neticesi söndürülen yangın sebebiyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.