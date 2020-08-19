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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

İHA

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi, takıma yeni katılan sporcular için imzalar atıldı.

Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi, takıma yeni katılan sporcular için imzalar atıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi. Mavi beyazlılar 20202021 sezonunda 1.Lig’de Kocaeli’ni temsil edecek olan Voleybol A Takımı için de hazırlıklarını tamamladı. Kağıtspor Kulübü, voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi. Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde kulüpte 3 yıldır yardımcı antrenör olarak görev alan Yahya Tanta ile anlaşmıştı. Takımın baş antrenörünün belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir takım oluşturuldu.
Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor ikinci Başkanı Serhan Çatal, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal ve Voleybol Branş Yöneticisi Selman Bayazıt katıldı. Törende Baş Antrenör Yahya Tanta, yardımcı antrenörler Fahri Ançel ile oyuncular Mertcan Akın, Baran Taşkıran, Numan Aksoy, Onur Saygın, Murat Çakmak, Ömer Faruk Ançel, Yiğit Kaan Özkan, Sultan Selim Arıman, Yunus Emre Çokgüler, Anıl Durgut, Hakan Kemerli, Samet Hüseyinoğlu, Kadir Bircan ve Tunç Ayhan hazır bulundu.

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