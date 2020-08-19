Başiskele'de şiir ve tasavvuf akşamı

Başiskele’de Belediyesi tarafından düzenlenen “2020 Başiskele Yaz Etkinlikleri” kapsamında şiir ve ilahilerle keyifli bir tasavvuf akşamı yaşandı.

Korona virüs salgını sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte maske takma, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uygun olarak Başiskele Sahilinde açık havada yaz etkinlikleri gerçekleştirildi. Dün akşam gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ali Öztürk şiir dinletisi, Peker Kardeşler ilahi ve ezgi konseri ile tasavvuf akşamı yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren program sonunda katılım sağlayan sanatçılara teşekkür çiçekleri takdim edildi.

Öte yandan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anısına açılışı yapılan “Unutmadık Unutturmayacağız Depremin İzleri” isimli fotoğraf sergisi de 17.30’dan 23.00’e kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Başiskeleliler o günleri bu fotoğraflardan yad ederek, tüm şehitlere bu vesileyle bir kez daha dua gönderiyor ve tedbirin insan hayatındaki önemine dikkat çekmiş oluyor.

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