Başiskele’de yollar parkeleniyor

'İyi ki senin kızınım'

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Başiskele Belediyesi, ilçede bulunan yollarda parke çalışması gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi, kentte vatandaşların taleplerinin alınması üzerine planlamalarını gerçekleştirerek, programlar dahilinde çalışmalarını tamamlıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Fatih Mahallesi Saadettin Sokak, Asır Sokak ve Afacan Sokak’ta parke yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Halkın hizmetine sunulan yeni parke yollar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

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