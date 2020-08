Darıca kendi yıldızlarını yetiştiriyor

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Deniz Yıldızları Erkekler Yüzme Havuzu altında faaliyete başlayan spor salonunda gençler birçok branşta profesyonel eğitim alarak geleceğe hazırlanıyor.

Darıca Belediyesi, spor alanında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Deniz Yıldızları Erkekler Yüzme Havuzu altında faaliyete başlayan spor salonu adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyor. 15 Temmuz Spor Okulları kapsamında Karate, Boks, Eğlenceli Atletizm, Muay Thai, Tekvando ve Halk oyunları branşlarında milli takım hocaları eşliğinde çalışmalar başladı. Ayrıca yüzme branşında da lisanslı yüzücüler ve serbest yüzme seansları ile birlikte Darıcalılar'a hizmet veriliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da beraberinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte spor salonunu ziyaret ederek hem çalışmaları izledi hem de genç sporcularla sohbet etti. Spor salonlarında korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Tesislerimizde önlemler kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmektedir. Salonlarımızda taze hava sirkülasyonu her zaman sağlanmakta ve kullanılan spor ekipmanları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Sportif alanların tamamında vatandaşlarımızın ve sporcularımızın kullanabilecekleri el dezenfektanları kullanılmakta olup tesislerimizde herkesin ateşleri ölçmektedir” dedi.

Gençleri önemsediğini ve Darıca’nın kendi yıldızlarını yetiştirmek istediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Spor salonumuza vatandaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin yoğun ilgi göstermesi bizi oldukça mutlu ediyor. Biz spor salonu yaptık ama gençler gelmezse bir anlamı olmuyor. O nedenle burada spor yapan gençleri çok önemsiyoruz. Onların her zaman yanında olacağız. Darıca’nın kendi yıldızlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak istiyoruz. Umarım bu salonlardan geleceğin Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetişir. Tek amacımız bu” diye konuştu.

Öte yandan Darıca Belediyesi yüzme havuzu ve salon sporları branşlarına kayıtların devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.