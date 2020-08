Kıbrıs gazisi arazi için kardeşini öldürdü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67), yazlık evine traktörüyle gelen kardeşi Mustafa C. (51) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan Mustafa C., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Mehmet C. kanlar içinde kalırken, Mustafa C. evinin önündeki cipiyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Mehmet C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Daha önce de akrabasını silahla yaraladığı ortaya çıktı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, cipi ile kaçan Mustafa C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Mustafa C.'nin daha önce de bir akrabasını silahla yaraladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.