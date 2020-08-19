Bekçi hırsızları kovalarken çukura düşüp yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlarını kovalayan mahalle bekçisi çukura düşerek yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de motosikleti iterek götürmeye çalışan hırsızları gören Beylikbağı Polis Merkezinde görevli mahalle bekçisi Umut Abdullah Terzi, şahısları engellemeye çalıştı. İkaz ettiği şahısların kaçtığını gören Terzi, yaşanan kovalamaca sırasında 3 metre yüksekten çukura düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Terzi tedavi altına alındı. İç kanama şüphesi ile ameliyata alınan Terzi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Gebze Emniyet Müdürü Uğur Adil Bilgili de tedavisi süren Terzi’yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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