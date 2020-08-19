Kıbrıs gazisi, arazi avgasında kardeşini öldürdü

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN-Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´de Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek (67), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Mehmet Civelek´i (51) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma kaçan Mustafa Civelek´i yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Başiskele Servetiyekarşı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Civelek traktörüyle, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Kıbrıs gazisi ağabeyi Mustafa Civelek´in evine geldi. Evin önünde bir süre konuşan kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Civelek, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kardeşine 2 el ateş etti. Yaralanan kardeş kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Civelek aracıyla kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne götürülen Mehmet Civelek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mustafa Civelek, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN-Soner GÜLEZER
2020-08-19 13:56:53
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